WhatsApp down in tutto il mondo

Niente messaggi di Capodanno Problemi a mandare gli auguri di buon anno su WhatsApp? Non è il vostro telefono ma un problema all’app, che ha smesso di funzionare verso le 19,40 in buona parte d’Europa, Italia compresa

Mentre milioni di persone tentano di scambiarsi gli auguri di Capodanno, WhatsApp ha smesso di funzionare in tutto il mondo a partire dalle 19,40 del 31 dicembre, quando non è stato più possibile inviare messaggi, fotografie o video. Maggiormente colpite sono le zone con la più alta densità di server farm: gran parte dell’Olanda, Singapore, Capetown, Madrid, punti nevralgici in cui i segnali vengono smistati per tutti gli smartphone.

L’hashtag #WhatsAppDown è rimbalzato sui social network mentre i siti specializzati hanno diffuso la mappa dei malfunzionamenti. Secondo il sito Downdetector.com, il servizio di messaggistica è fuori uso in tutto il nord Europa e in Spagna, con estesi problemi anche in Italia. Per ora non è stato reso noto il motivo per il quale WhatsApp è down, ma gli utenti stanno già approfittando degli altri social network per manifestare il loro malcontento. Sono già tantissimi i messaggi su Facebook e Twitter.

