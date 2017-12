A Masterchef sul filo di lana

Tiziana è tra i 20 aspiranti cuochi La 44enne di Romano di Lombardia si giocherà il tutto per tutto nella 7ª edizione del talent. Suo l’ultimo posto disponibile.

Tiziana Sassi, la casalinga quarantaquattrenne di Romano di Lombardia è tra i 20 partecipanti alla 7ª edizione di «Masterchef», il format televisivo per aspiranti cuochi in onda su Sky Uno. Dopo aver superato la prima fase ed essere entrata nei 40 ammessi a giocarsi il tutto per tutto, Tiziana ha convinto i giudici del programma - Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo e la new entry Antonia Klugmann - di avere le carte in regola sul filo di lana, nei duelli finali tra gli ultimi 8 in gara per entrare nella cucina di Masterchef. Ha conquistato l’ultimo grembiule disponibile. Nella puntata di giovedì 28 dicembre, i concorrenti hanno dovuto realizzare un piatto creativo, scegliendo dalla dispensa solo cinque ingredienti e aggiungendone altri tre a sorpresa, disossare un pollo e cimentarsi in un duello finale con ingredienti scelti dai giudici per realizzare una frittura di pesce.

