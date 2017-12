Ultima selezione di Masterchef

La bergamasca Tiziana ce la farà? Giovedì scopriremo chi saranno i venti concorrenti della settima edizione di «MasterChef», e se tra loro c’è anche Tiziana Sassi, la casalinga quarantaquattrenne di Romano di Lombardia che ha passato le prime fasi della selezione del programma.

A partire dalle 21,15, su Sky Uno, altri aspiranti chef da tutta Italia presenteranno il loro piatto per stupire e convincere i quattro giudici Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. I migliori 40, fra cui la cuoca amatoriale bergamasca che già si è conquistata il grembiule bianco nella puntata andata in onda giovedì scorso, potranno quindi accedere alla fase successiva.

Per convincere definitivamente i giudici delle proprie abilità, gli aspiranti chef dovranno realizzare un piatto creativo, scegliendo dalla dispensa solo cinque ingredienti. Avranno poi la possibilità di aggiungere altri tre elementi a sorpresa, facendo fronte a qualche imprevisto. Chi presenterà un piatto degno di «MasterChef» entrerà di diritto nel programma, gli altri dovranno tornare subito a casa. Otto di loro dovranno affrontare un’ultimissima prova, sfidandosi in quattro duelli diretti per ottenere gli ultimi quattro posti della classe.

