Travolto mentre spinge lo scooter

Gravissimo un ragazzo di 15 anni L’incidente a Villongo: il quindicenne stava spingendo a piedi il motorino, forse per un guasto o perché in riserva. È stato travolto da un’auto che arrivava dalla direzione opposta: ora è ricoverato al Papa Giovanni XXIII in condizioni gravissime

Un ragazzo di soli 15 anni è ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in condizioni molto gravi a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto la sera della Vigilia di Natale a Villongo. Da una prima ricostruzione dei fatti effettuata dai carabinieri di Sarnico, pare che il quindicenne, che vive in zona, stesse portando a mano il suo scooter, fermo o per un’avaria oppure perché rimasto a secco.

All’altezza dell’incrocio tra la provinciale 79 e le vie Grumelli e Del Maglio è stato travolto da un’auto che arrivava dalla direzione opposta alla sua, ovvero viaggiava verso il centro di Villongo, mentre il giovane andava verso Adrara. Erano le 23 di domenica sera 24 dicembre. Molto violento l’impatto: il quindicenne è stato soccorso dal 118 e trasferito al Papa Giovanni. Illeso invece l’automobilista, al volante di una Focus.

