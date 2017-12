Ritrovata la cagnolina Wanda

Si era persa sui monti da giorni Lieto fine in pieno clima natalizio: smarrita durante un’escursione in Val Seriana. Usato anche un drone per cercarla.

Una bella favola di Natale: Wanda, la cagnolina che si era persa una settimana fa durante un’escursione in Valle Seriana è stata trovata. È servita una settimana di ricerche, ma alla fine è stata ritrovata. Lo annunciano con un post su Facebook, Andrea e Michela, che in questi giorni si sono mobilitati e hanno chiesto aiuto per ritrovare la piccola di casa. «Wanda sta bene: è stata ritrovata nella zona del parcheggio in cui si erano fermati i cani impegnati nelle ricerche, insieme ai droni e a tanti tecnici, amici e volontari. È dimagrita, ma sta bene.

Moltissimi escursionisti, dalla Val di Scalve e dalla vicina Valcamonica, si sono offerti di dare una mano. Anche alcuni volontari del soccorso alpino avevano voluto dare una mano e venerdì da Lainate è arrivato il Gruppo Cinofilo di Nerviano, col responsabile Francesco Raguso e Daniele Trombini con tanto di drone per cercare Wanda. Ora finalmente il lieto fine.

