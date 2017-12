Il dolore di Parre per Claudio

Cade e muore in Presolana Il giovane alpinista è precipitato per 200 metri dopo essere scivolato su una cascata di ghiaccio nella zona del passo di Pozzera. Illesa la fidanzata

Tragedia in Presolana nella mattinata del 24 dicembre. Attorno alle 9,45 un ragazzo di 26 anni, Claudio Scarpellini, di Parre, è precipitato scivolando su una cascata di ghiaccio nella zona del passo di Pozzera. L’uomo è deceduto, mentre la fidanzata che era con lui è illesa. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso del 118 e il Soccorso alpino di Clusone. La causa e la dinamica dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Da una prima ricostruzione pare che il 26enne sia inciampato nei ramponi mentre si trovava nella zona del Pizzo Corzene e si apprestava a scendere: è scivolato per un primo tratto per poi cadere nel vuoto per 200 metri. La ragazza ha dato l’allarme, ma per il giovane non c’era più nulla da fare.

