Atalanta-Cagliari di giovedì 14 gennaio ha segnato l’esordio dei nerazzurri nella Coppa Italia 2020/21 e ha portato subito una vittoria in casa nerazzurra. L’Atalanta ha vinto 3-1 e tra 15 giorni affronterà nei quarti, e sempre in gara unica, la vincente di Lazio-Parma. La Coppa Italia «è una competizione a cui, col passare dei turni, tutti tengono e lo stesso vale per noi - aveva spiegato il tecnico Gian Piero Gasperini alla vigilia del match - Abbiamo anche l’opportunità di giocare in casa, anche se il fattore campo oggi incide molto meno. L’affronteremo cercando di superare il turno e di giocare al meglio delle nostre possibilità». E così è stato: a sbloccare il risultato al 43’ del primo tempo è stato Miranchuk, poi nel secondo tempo Muriel al 61’ e Sutalo al 64’ hanno chiuso i conti. Il Cagliari, che al 54’ aveva riaperto i giochi con Sottil portandosi sull’1-1 (unico vero tiro in porta del Cagliari fino a quel momento), non è riuscito a reggere l’impatto dei nerazzurri.