Sintesi secondo tempo

Il secondo tempo inizia senza cambi. Il Real riparte con un po’ più di decisione e schiaccia i nerazzurri nella loro metà campo. Pur in 10 i bergamaschi tengono molto bene, diligentemente chiudono ogni varco agli avversari. Non si può dire chi abbia giocato meglio perché tutti danno il massimo. In difesa prova commovente di Toloi, un gigante, ma anche di Djimsitj e Romero. Indescrivibile anche Gosens sulla fascia, in una forma smagliante. Nonostante le difficoltà il muro regge. Poi al 10’ entra Ilicic al posto di Muriel. Lo sloveno non entra mai in partita e nel finale Gasperini preferisce toglierlo per difendere il risultato. Il fantasista esce dal campo deluso. Al suo posto entra Malinoskyi insieme a Palomino per Maelhe. Sull’azione seguente il gol di Mendy. Grande prova dei nerazzurri che lasciano aperti i giochi per il ritorno tra 15 giorni a Madrid. Una gara compromessa dall’espulsione troppo dura di Freuler e poi si è aggiunto l’infortunio di Zapata.