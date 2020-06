Atalanta-Lazio 1-2. Reazione dei nerazzurri. Accorcia Gosens al 38’

Alle 21.45 in campo al Gewiss Stadium Bergamo le due squadre con il gioco più offensivo del campionato l’Atalanta (74 gol) e Lazio (60) per chiudere la 27.a giornata di Serie A.

Gasperini squalificato dopo l’espulsione di domenica nella gara vittoriosa 4 a 1 sul Sassuolo, non sarà in panchina. Tra i nerazzurri squalificato anche Pasalic e dunque in campo ci sarà Malinovskyi. Ilicic, ancora non al meglio partirà dalla panchina.

Lato biancoceleste: Leiva non ce l’ha fatta. Non ci sarà nemmeno Luiz Felipe.