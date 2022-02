L’Atalanta torna a giocare in Europa dopo l’eliminazione dalla Champions League. A Bergamo il primo atto dei playoff di Europa League contro l’Olympiacos, in palio un posto agli ottavi: il calcio di inizio della sfida è in programma alle 21 al Gewiss Stadium (diretta tv su Sky, Dazn e in chiaro su Tv8). «È sempre una partita europea - ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa -, anche se non è la Champions League. Ma quando va avanti questa manifestazione diventa molto prestigiosa e incontri squadre molto forti. Giocare tre anni in Champions ha abituato tutti un po’ troppo bene (ride), ma la Champions ci ha dato la giusta esperienza per poter affrontare queste sfide. L’Olympiacos? Non la devo presentare io, è una squadra che domina il campionato e non perde mai, ha un organico molto numeroso, alterna il 4-3-3 al 4-2-3-1, conosciamo Manolas e Sokratis, ma anche in attacco hanno diverse alternative, ci sono giocatori rapidi e pericolosi. Sarà una gara di valore internazionale». Qui sotto, dalle 21, la diretta web con le azioni principali della partita.