Atalanta-Spezia di venerdì 12 marzo (ore 20,45 al Gewiss Stadium, diretta tv su Sky 202 e 251) è l’anticipo dell’8° turno di ritorno di A. Lo spirito con cui i nerazzurri affronteranno la partita – che capita tra la sconfitta con l’Inter e la sfida di martedì prossimo con il Real Madrid (sarà la terza gara in 9 giorni) – di certo sarà decisivo: serve concentrazione, l’ideale sarebbe considerare questa gara una sorta di «prova generale» del match con il Real. Da parte sua la neopromossa ligure ha meno esperienza di tutti in serie A, ma ha 4 rivali alle spalle (e due alla pari) e cerca punti salvezza. Gasperini parte con Ilicic e Muriel davanti, assistiti da Pasalic. Zapata in panchina. In difesa c’è Palomino, Romero riposa.