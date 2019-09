Dopo la vittoria al cardiopalma contro la Spal alla prima giornata, 3 a 2 in rimonta grazie a un super Muriel. L’Atalanta torna in campo questa volta in casa (si fa per dire) a Parma contro un Torino che viene dall’eliminazione dalla fase preliminare di Europa League. L’allenatore Mazzarri dovrà fare a meno degli indisponibili Ansaldi, Edera, Lyanco e Zaza, oltre che a N’Kolou, ancora fuori dalla lista dei convocati. Per mister Gasperini tutti disponibili a parte il lungo degente Castagne.

Anche in questa giornata Gasperini gioca qualche mossa a sorpresa. Nella formazione in cui ritorna il tridente del gol, Gomez, Ilicic e Zapata, è promosso Pasalic che arretra un po’ il suo campo d’azione e viene sacrificato Freuler che partirà dalla panchina. Confermato in difesa Djimsiti.

Segui qui la diretta delle azioni salienti del match.