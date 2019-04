Napoli-Atalanta 0-0: in campo Pasalic - Segui la diretta

Tre punti che valgono doppio quelli a cui oggi l’Atalanta darà la caccia. Perché per i nerazzurri la classifica è bellissima e allo stesso tempo insidiosa: in caso di vittoria la squadra di Gasperini balzerebbe a quota 56, al quarto posto insieme al Milan. Con un pareggio farebbe un passettino in classifica, non affatto male. La sconfitta invece galvanizzerebbe un Torino in palla e una Lazio che non vede l’ora di riscattarsi. Il Napoli ha pochissimo da chiedere a questa stagione, ma non si arrenderà di certo contro un’Atalanta che negli ultimi anni gli ha causato troppi dispiaceri di fronte ai propri tifosi. L’incognita per i nerazzurri è la testa, visto che tra pochi giorni a Bergamo arriva la Fiorentina per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Il rischio è che la testa sia già a giovedì.

Primo tempo

3’ - Napoli subito molto aggressivo.

1’ - Partiti!