Atalanta-Ajax (stasera, ore 21, diretta tv su Sky) è la sfida che mette di fronte le rivelazioni delle ultime due edizioni della Champions League. Un appuntamento importante come nessuno di quelli che l’hanno preceduto in 89 anni di calcio giocato in viale Giulio Cesare. Perché è la prima partita di Champions League mai giocata a Bergamo, oppone ai nerazzurri il club straniero più blasonato mai arrivato in città (4 Champions vinte) e icona del calcio mondiale. E tutto questo succederà in uno stadio per due terzi rifatto (e per tre quarti ristrutturato) e finalmente approvato dall’Uefa, ma che sarà vuoto. È la conseguenza inevitabile dell’emergenza sanitaria. Che tutto questo succeda a Bergamo, la città simbolo della prima ondata del Covid, attribuisce alla sfida un valore davvero speciale. L’Atalanta all’esordio ha vinto in trasferta dal Midtjylland, mentre l’Ajax ha perso in casa con il Liverpool.