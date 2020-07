Primo tempo

Un primo tempo con occasioni da entrambe le parti, ma più nitide per il Bologna. Rossoblù pericolosi con Barrow (una traversa) e l’Atalanta ci prova con Pasalic. Da segnalare l’espulsione di Gasperini a seguito di una discussione con Mihajlovic (ammonito).

46’ Fine primo tempo, il risultato è fermo sullo 0-0

44’ Un minuto di recupero. L’Atalanta chiude in avanti il primo tempo

43’ Atalanta si fa avanti sulla destra, cross in area per Zapata, ma Danilo anticipa

39’ Calcio di punizione per il Bologna: il tiro di Barrow finisce contro la traversa

36’ Animi accesi tra i due allenatori: Gasperini espulso, ammonito Mihajlovic

34’ Occasione per l’Atalanta: Gomez per Palomino che crossa, ma Danilo devia in angolo

30’ Cartellino giallo per Tomiyasu per gioco scorretto su Zapata

29’ Occasione per l’Atalanta: Zapata per Pasalic, che in area tira, il portiere del Bologna para

25’ Tiro di Gomez dalla trequarti, Denswil allontana di testa

23’ Ci riprova Barrow: servizio per Palacio, ma Palomino si prende il pallone

20’ Occasione per il Bologna: Barrow da sinistra converge verso il centro, il destro finisce di poco fuori

16’ Occasione per l’Atalanta: de Roon per Gomez che tira in diagonale, palla di poco fuori

14’ Calcio piazzato di Gomez, Pasalic di testa tenta di sorprendere il portiere del Bologna, pallone alto

10’ Molto corto il Bologna in questi primi minuti, pochi spazi per l’Atalanta

9’ Prima grande parata di Gollini che in tuffo disinnesca il destro di Soriano da fuori area, corner

7’ Toloi si rialza, si riparte

6’ Scontro tra Toloi e Palacio, l’atalantino resta a terra dolorante

5’ Calcio di punizione per il Bologna: batte Skov Olsen, palla sulla barriera

2’ Si fa vedere subito Castagne: Skorupski intercetta il cross

Ore 19,31 inizia la partita Atalanta-Bologna

Ore 19,28 Al Gewiss Stadium di Bergamo viene proiettata la canzone «Rinascerò, rinascerai» di Roby Facchinetti in memoria delle vittime del coronavirus