Toloi e Freuler al posto di Demiral e Pessina. Atalanta-Bologna in campo alle 18.30 - Diretta

In campo alle 18.30 al Gewiss Stadium Atalanta e Bologna per la seconda giornata del campionato di serie A.

Il pullman dell’Atalanta è stato scortato allo stadio per le vie di Bergamo da un corteo di circa un migliaio di tifosi in moto e scooter, tra bandiere, clacson e qualche fumogeno. Un’iniziativa della Curva Nord, di cui una delegazione aveva salutato venerdì sera la squadra in ritiro prepartita a Zingonia, con i sostenitori a piedi ritrovatisi invece al Baretto di viale Giulio Cesare dove è sfilato l’autobus con giocatori e staff a bordo. I tifosi della Curva Nord sono schierati sulla posizione «o tutti o nessuno» e non condividono la decisione di entrare allo stadio al 50 per cento della capienza: un drappello sosterrà come di consueto la squadra dal piazzale esterno della Curva Nord Pisani.