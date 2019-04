Una gara che si preannuncia ostica, non solo per l’avversario, il Bologna, terz’ultimo in classifica e sempre più invischiato nella zona retrocessione, ma anche per le pessime condizioni atmosferiche di oggi. Ha piovuto tutto il giorno e il campo sarà sicuramente difficile. In campo allo stadio Atleti Azzurri d’Italia le squadre scenderanno alle 21. Arbitra Gianluca Rocchi di Firenze.