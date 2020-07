Il prepartita

Atalanta in campo al Gewiss Stadium contro il Brescia per l’anticipo della 33ª giornata di Serie A: i nerazzurri puntano alla vittoria per balzare al secondo posto in attesa delle partite di Lazio e Inter che hanno un punto in più dei bergamaschi.

I biancocelesti giocheranno mercoledì a Udine e i nerazzurri milanesi giovedì sul campo della cenerentola Spal. Sulla carta è un turno favorevole ad Atalanta e Inter. La squadra di mister Gasperini, reduce da nove vittorie di fila e dal pareggio con rimpianti di Torino contro la Juventus, è favoritissima contro i cugini che sembrano ormai destinati alla retrocessione, ma è anche vero che l’Atalanta nell’attuale campionato ha già perso 7 punti tra Samp, Spal e Genoa, per cui dovrà restare concentrata e non sottovalutare l’avversario.

Gasp rivoluziona l’undici che era previsto. La grande notizia è che Ilicic, che era dato titolare, non è nemmeno in panchina. Evidentemente non è ancora ritenuto ancora in una condizione ideale. Senza Muriel (out per il trauma cranico; però sta già bene e mercoledì si allenerà), in attacco ci sarà Zapata sostenuto da Malinovskyi e Pasalic, per cui il modulo dovrebbe essere il 3-4-2-1. Panchina per Gomez. In porta c’è Sportiello, titolari i giovani Sutalo in difesa e Tamèze a centrocampo. In totale sono sette i cambiamenti rispetto alla sfida contro la Juventus. Nel Brescia sempre non convocato Balotelli, tra i pali c’è Andrenacci perché il portiere titolare Joronen è infortunato, mentre la stella nascente Tonali non è al 100% e si siede in panchina.