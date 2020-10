All’ora di pranzo, nello stadio rimesso a nuovo ma senza pubblico, con un positivo (in isolamento) poi negativo (ma non giocherà) tra i nerazzurri, ma con il coraggio di sempre. Atalanta-Cagliari di oggi (ore 12,30 al Gewiss stadium) oltre che il ritorno a casa di Gomez e soci è l’esordio nello stadio rimesso a nuovo per poterci giocare la Champions. I nerazzurri cercano primati: mai vinto le prime tre gare di fila, col Cagliari mai stati due gare senza prendere gol dal 2008/09. Non solo: l’Atalanta di Gasperini ha perso tre suoi quattro esordi interni e perso 3 delle 4 gare giocate in casa con i sardi. Ma, soprattutto, l’Atalanta cerca quel filotto (tre vittorie in tre gare) che allargherebbe di molto il ventaglio della sua consapevolezza. Cioè forte in trasferta con le medie (Torino) e con le grandi (Lazio), forte in casa con la prima delle provinciali (il Cagliari oggi) a calendario. A prescindere dal primo posto in classifica i tre punti regalerebbero vagoni di autostima a un gruppo comunque già consapevole della propria forza.