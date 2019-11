Atalanta-Cagliari, ecco la diretta: 0-1 Espulso Ilicic al 38’ pt per un calcione

L’Atalanta sfida il Cagliari al Gewiss Stadium (ore 12,30) con l’obiettivo di riconquistare il terzo posto (agguantato ieri dalla Roma, ora a +1), ma il Cagliari - rivelazione del campionato, e a -3 dai bergamaschi - non è assolutamente da sottovalutare. Mister Gasperini, anche in vista del match di mercoledì in Champions League contro il Manchester City a San Siro, rimescola un po’ le carte in difesa (Kjaer e Masiello fuori, dentro Palomino e Djimsiti), a centrocampo c’è Pasalic in sostituzione dello squalificato de Roon, mentre Gomez - che era dato in panchina per rifiatare e per qualche problemino - è regolarmente nella sua posizione di trequartista (fuori Malinovskyi) alle spalle del duo d’attacco formato da Muriel e Ilicic. Nel Cagliari il tecnico Maran rivoluziona il centrocampo e l’ex atalantino Cigarini si siede in panca, come Ionita: dentro Castro e Oliva. Giornata piovosa, il campo sarà un po’ allentato. Gli ultrà sciopereranno 10’ per protesta non esponendo i loro striscioni.