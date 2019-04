Atalanta contro l’Udinese per il quarto posto solitario: segui la cronaca in diretta

Sono tutte partite fondamentali per l’Atalanta che oggi affronta l’Udinese in una sfida che vale tantissimo: in caso di vittoria i nerazzurri balzerebbero a quota 59, al quarto posto solitario dietro a Juventus, Napoli e Inter. Una posizione che significa solo una cosa: Champions league. Un sogno, vero, ma non impossibile per questa Atalanta. Gasperini ha quasi tutti i giocatori a sua disposizione: sempre assente il difensore centrale Toloi, mentre Ilicic (acciacchi alla caviglia) dovrebbe partire dalla panchina. Il suo posto dovrebbe essere occupato, almeno in avvio di gara, da Pasalic.

