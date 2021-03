Pre gara

Nel Crotone esordio in panchina per Serse Cosmi che ha sostituito l’esonerato Stroppa

Squalificato de Roon tra i nerazzurri, rientra anche Djimsitj dopo il turno di squalifica. Non convocato Lammers, torna invece in rosa Zapata dopo il leggero infortunio patito contro il Real Madrid.

Gasperini ha deciso di schierare Sportiello in porta, in difesa Palomino, Romero e Djimsitj, a centrocampo Pessina al posto dello squalificato de Roon, insieme a Freuler, Gosens e Maehle. In attacco rientra dal primo minuto Ilicic a fianco a Malinovskyi, davanti Muriel.