C’è attesa per la semifinale di Coppa Italia che vede in campo Atalanta e Fiorentina, all’andata fu 3 a 3. Stadio gremito e formazione tipo per Gasperini che vuole regalare ai suoi tifosi la finale raggiungendo la Lazio che ieri ha battuto a San Siro il Milan. Segui qui la diretta.