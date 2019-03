L’Eco di Bergamo, come sempre, vi propone la cronaca in diretta della partita. Un servizio che vi proponiamo anche in Corner, la sezione del sito de L’Eco dedicata all’Atalanta e i cui contenuti sono visibili solamente dagli abbonati: ogni giorno un contenuto approfondito sul mondo nerazzurro.

Corner è anche su Facebook, con un gruppo aperto a tutti che è già attivo.

Dopo le forti tensioni che hanno caratterizzato la settimana per gli sconti avvenuti nel post- partita di Coppa Italia , è arrivato il giorno in cui torna protagonista il campo. Alle 18 allo stadio Azzurri d’Italia si troveranno di nuovo di fronte sul campo Atalanta e Fiorentina. Ci si attende ancora una partita intensa e spettacolare come quella che ha caratterizzato la sfida infrasettimanale finita con un rocambolesco 3 a 3.

In campo Gasperini ha deciso di schierare il classico tridente di attacco composta da Gomez, Ilicic e Zapata, mentre in difesa rientra Masiello. Tra i pali, invece, a sorpresa ci sarà Gollini.