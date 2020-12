Atalanta-Fiorentina di domenica 13 dicembre al Gewiss Stadium (ore 15, diretta tv ancora su Dazn: è la terza di fila, l’ultima dell’anno), gara valida per il 12° turno di A (ma i nerazzurri non hanno giocato a Udine), apre il ciclo prenatalizio (4 gare in 11 giorni) dopo l’impresa di Amsterdam. L’Atalanta incontra la Fiorentina reduce dalla conquista di un solo punto, conquistato al 98’ lunedì scorso col Genoa, nelle ultime cinque partite. I nerazzurri, a Bergamo, non conquistano i tre punti da 70 giorni esatti, durante i quali la banda Gasp ha vinto 4 volte in trasferta (3 in Champions) ma mai in casa, dove ha subìto 3 sconfitte in 6 partite. L’Atalanta parte con Gomez in panchina, ci sono Malinovskyi e Pessina a supporto di Zapata davanti.