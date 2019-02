Atalanta, formazione a sorpresa: torna Masiello e riposa Toloi

Al giorno d’oggi oltre i 40 ci si sente ancora giovani, l’Atalanta invece oltre i 40 vuole diventare grande. A quota 38, con una vittoria contro il Torino i nerazzurri vogliono riscattare immediatamente la sconfitta contro il Milan e tenere a debita distanza proprio i granata. Non è una missione semplice a causa dell’infortunio che ha costretto al forfait il capitano Gomez. Non ci sarà nemmeno de Roon, squalificato, quindi Gasperini dovrà inventarsi qualcosa, ma è una delle sue specialità. Se si aggiunge l’andata della semifinale di Coppa Italia, tra pochi giorni contro la Fiorentina, il quadro della settimana cruciale è completo. Sarà per questo che Gasperini sfodera una formazione a sorpresa: torna Masiello e riposa Toloi. Ecco la squadra che scende in campo: Berisha, Masiello, Djimsiti, Mancini, Hateboer, Castagne, Freuler, Gosens, Pasalic, Ilicic e Zapata. Per il Torino scende in campo: Sirigu, Izzo, Nkoulou, Moretti, De Silvestri, Meite, Baselli, Lukic, Aina, Falque, Belotti.

