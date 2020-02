Sintesi primo tempo

È un Genoa che si sta giocando tutto e lo fa bene, complice qualche indecisione della difesa atalantina. Il 2 a 2 del primo tempo dice del vantaggio dell’Atalanta al 12’ con Toloi su classico schema da calcio d’angolo, spizzica Zapata di testa e il difensore può spingere facilmente la palla in rete. Passano pochi minuti e il Genoa non si rassegna, pasticcio di Hateboer che, decisamente in ritardo, entra in scivolata in area su Sturaro, un intervento senza senso che permette al Genoa di pareggiare su rigore di Criscicto al 19’. Il Genoa tiene e nonostante la pressione atalantina non cede, anzi al 33’ Sanabria porta in vantaggio i suoi con un bel colpo di testa, ma l’azione parte da un disimpegno sbagliato di de Roon. Per fortuna ci pensa Ilicic due minuti dopo a pareggiare, ottimo smarcamento in area e servizio delizioso di Zapata. Prima del fischio ancora due occasioni una da una parte e una dall’altra. Partita incredibile con continui capovolgimenti di fronte, ma la difesa atalantina ha molte responsabilità sui due gol. ATALANTA-GENOA 2-2

Ecco le fasi salienti della gara