Atalanta, il guaio di Zapata/3 Gli svincolati? Ecco le regole e i nomi (ma forse è meglio lasciar fare a Gasp)

Un’opzione può essere attuata anche in questo girone di ritorno. Con Muriel in avanti - Mihaila sembrerebbe avere le caratteristiche giuste per fargli da riserva - e due trequartisti alle sue spalle, pescando tra Boga, Malinovskyi, Miranchuk, Pasalic e Pessina, all’occorrenza può agire in quella posizione anche Koopmeiners, come visto nella sfida giocata in emergenza contro la Lazio.