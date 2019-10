Atalanta, pareggio sofferto a Napoli. Freuler e Ilicic rimontano due volte: 2-2

Il prepartita

Atalanta di scena (ore 19) al San Paolo di Napoli contro i partenopei, nella 10ª giornata di campionato, con l’obiettivo di confermarsi e respingere l’attacco della squadra di mister Ancelotti, che tenterà di agganciare i bergamaschi in terza posizione. Come di consueto mister Gasperini sorprende un po’ schierando una formazione non prevista. Vedremo se il modulo sarà il consueto, il 3-4-1-2, ma per il momento la sorpresa è Pasalic che dovrebbe giocare come trequartista alle spalle dei due attaccanti, Gomez e Ilicic. In panchina,dunque, sia Malinovskyi, sia Muriel, grande protagonista del match contro l’Udinese con una tripletta. Anche Ancelotti (4-4-2) cambia qualcosa con Mertens tra le riserve, il tandem offensivo formato da Milik e Lozano e Insigne esterno sinistro a centrocampo. C’è già molta pressione sul Napoli che, perdendo, piomberebbe a -6 dall’Atalanta e dovrebbe già dire addio alle velleità da scudetto, mentre i bergamaschi dall’attacco mitraglia (28 reti, mai nessuno come i nerazzurri nell’era dei tre punti) potranno giocare con maggiore serenità.