Atalanta in versione «trasferta». Zapata e Malinosvkyi mandano ko la Fiorentina (1-2)

Sintesi secondo tempo

Nella ripresa l’Atalanta parte bene ed è subito fortunata perchè al 4’ riesce a segnare con Zapata che raccoglie una respinta del portiere Viola su tiro cross di Gomez che era partito sul filo del fuorigioco. Con il pareggio i nerazzurri hanno la serenità sufficiente per cercare di andare a prendersi i tre punti. Ci pensa Gasperini che manda in campo Malinovskyi al 20’ in sostituzione di Pasalic. Passano pochi minuti ed è proprio Malinovskyi che prova un tiro da fuori area, il diagonale batte Dragowski leggermente in ritardo. Dopo il vantaggio l’Atalanta mantiene il possesso di palla e porta a casa tre punti importantissimi per la classifica. Ora la squadra di Gasperini è quarta da sola, la rincorsa Champions si è completata.