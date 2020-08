Il pre-gara

Ci si gioca molto in quest’ultima sfida di un campionato a dir poco strano. Gasperini darà fondo a tutte le sue abilità per caricare i giocatori e compiere l’ennesima impresa di una stagione incredibile, fatta di bel gioco e di record. Il secondo posto che profuma di storia è distante un passo lungo novanta minuti.

Come previsto, Gasperini in attacco schiera Zapata, subito dietro Pasalic e Gomez. A centrocampo, invece, la scelta è caduta su Gosens (fuori Hateboer) con Freuler, de Roon e Castagne; in difesa a proteggere Gollini ci saranno Toloi, Caldara e Djimsiti.

Segui qui le azioni salienti della gara, fischio d’inizio al Gewiss Stadium alle 20.45.