Atalanta-Juve 1-0- Malinovskyi gooooool all’86’ - Diretta

Sintesi primo tempo

Ritmo alto, entrambe le squadre cercano di mantenere il possesso di palla, partita combattuta, prevalenza juventina nei primi 10 minuti e negli ultimi 15’, nella fase centrale del primo tempo è invece più pericolosa l’Atalanta. Per la cronaca al 4’ Muriel e Cuadrado entrano a contatto in area, il colombiano frana a terra, ma per Orsato si può proseguire. Al 24’ la migliore occasione dei nerazzurri che capita sui piedi di Pessina ma il suo tiro deviato esce di poco.

Poi è la Juve dal 30’ a prendere in mano il pallino del gioco. Al 34’ l’occasione più propizia su un errore della difesa orobica. Maelhe controlla male in area, Chiesa non si fa pregare e ruba il pallone servendo Morata che supera Gollini con un colpo sotto. Sulla linea di porta spazza Djimsiti.

Una gara che potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro, nessuna delle due squadre si sta risparmiando, entrambe giocano per vincere. ATALANTA-JUVE 0-0