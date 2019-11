Tesnione a mille per l’anticipo della 13.a giornata, a Bergamo arriva la capolista e con lo stadio tutto esaurito i ragazzi di Gasperini cercheranno di imporre il loro ritmo nonostante le importanti assenze (Zapata, Ilicic Malinovskyi). Maurizio Sarri, invece deve rinunciare a Ronaldo e Alex Sandro e Rabiot. Partita importante per entrambe le formazioni, per i bianconeri i tre punti sono fondamentali per tenere a distanza di sicurezza l’Inter, per i nerazzurri un risultato positivo oltre che a essere di buon auspicio per la Champions di martedì contro la Dinamo Zagabria, servirebbe a scrollarsi di dosso la delusione per gli ultimi due risultati non certo esaltanti ottenuti in campionato prima della sosta della Nazionale.

Gasperini ha optato per Barrow che partirà dal primo minuto con lui Pasalic e Gomez e un centrocampo fitto con Hateboer, de Roon, Freuler e Gosens.

Atalanta-Juventus sarà arbitrata dal signor Gianluca Rocchi di Firenze, coaudiuvato dai signori Peretti e Cecconi, al Var ci sarà Doveri.