Il prepartita

- Entrano in campo le squadre. L’arbitro è Ovidiu Hategan

- Jurgen Klopp osserva come di consueto il riscaldamento degli avversari

- Il Liverpool al momento guida la classifica del gruppo D con 6 punti, seconda l’Atalanta con 4, terzo l’Ajax con 1 punto, in coda il Midtjylland a quota zero

- Striscione di benvenuto dei tifosi di casa sull’inferriata del prefiltraggio della Curva Sud: «Welcome Reds, it’s an honour to have you here»

- L’arrivo allo stadio di Bergamo dei pullman del Liverpool e dell’Atalanta è stato accompagnato dalla presenza di circa un centinaio di persone davanti all’ingresso di piazzale Goisis

È il giorno di Atalanta-Liverpool. Per i nerazzurri incrociare i Reds è un po’ scrivere la storia di questo sport insieme ai più grandi. Gli inglesi infatti sono i campioni del mondo in carica, più volte di loro la Champions League (Coppa Campioni) l’hanno vinto solo Real Madrid e Milan. E tre mesi fa – dopo 30 anni – sono tornati a vincere la Premier League, la serie A inglese. Già solo il pensiero che per il secondo anno di fila i nerazzurri affrontano in gare di Champions i vincitori della Premier League, il campionato più difficile del mondo, rende bene l’idea di cosa sta facendo la banda Gasperini. Un anno dopo la sfida al City di Guardiola (e l’onore di fermarlo sull’1-1 a Milano) l’Atalanta stanotte cerca un’altra impresa, in un contesto ancora più speciale. Perché Atalanta-Liverpool di oggi (ore 21, diretta su Sky 205 e 253) si gioca a Bergamo, nel Gewiss Stadium vuoto per l’emergenza sanitaria, ma mai nella sua storia arrivato a ospitare tanto blasone.