47’: fine primo tempo anche a Zagabria, Dinamo-Shakhtar 1-1.

47’: fine primo tempo, Atalanta-City 0-1.

43’: Gabriel Jesus calcia a lato il rigore.

41’: ora chiesto un rigore per il City per fallo di mano di Ilicic in barriera sulla punizione calciata da Sterling. Verifica al Var. Rigore concesso.

39’: rigore per il City. De Bruyne per Sterling, trattenuto da Toloi forse fuori area. Ammonito Toloi. RIGORE ANNULLATO, è calcio di punizione.

35’: tiro rasoterra di Mahrez, Gollini salva in corner.

34’: contropiede dell’Atalanta, il portiere Ederson esce su Gomez e salva in rimessa laterale.

31’: ancora City, Gundogan dal limite, tiro centrale e alto.

30’: grandissima occasione per il City. De Bruyne arriva sul fondo e mette al centro, Palomino ostacola Sterling ed evita il gol sicuro del raddoppio.

27’: ammonito Djimsiti per una trattenuta su Mahrez.

26’: ha pareggiato la Dinamo Zagabria contro lo Shakhtar.

25’: altra occasione per il City. Mahrez rasoterra dalla destra dopo una palla sprecata dall’Atalanta, la palla attraversa tutta l’area e Sterling manca l’aggancio.

21’: colpo di testa di Mahrez dal limite, Gollini para senza problemi

14’: intanto lo Shakhtar sta vincendo a Zagabria 1-0.

10’: altra occasione per il City. Mischia in area e Palomino anticipa Sterling in corner

7’: CITY in vantaggio. Gol di Sterling. Azione sulla sinistra, Sterling raccoglie un assist di tacco e batte Gollini con un piatto di destro nell’angolino.

4’: bella occasione per l’Atalanta. Cross di Castagne dalla sinistra, Hateboer al volo da pochi passi calcia a lato.

2’: tentativo del City sulla sinistra, la difesa dell’Atalanta libera.

1’: fischio d’inizio alle 21. Fortissimo il tifo atalantino.