Questa Atalanta è uno spettacolo, Milan annichilito (5-0). I gol sono magie di Gomez, Ilicic (2), Pasalic e Muriel

Sintesi primo tempo

I nerazzurri attaccano sotto la splendida curva Pisani, nei primi 20’ minuti sono inarrestabili. Il Milan è tramortito e la difesa non riesce a prendere le misure dell’atipico attacco atalantino che oggi più che mai non dà riferimenti senza un attaccante vero. Ilicic dopo 2’ scarica un destro che Donnarumma devia in angolo. L’Atalanta preme e al 10’ trova il gol con una splendida azione di Gomez che parte sulla fascia sinistra e si accentra, tunnel alla velocità della luce su Conti e poi scarica un tiro imprendibile sotto la traversa. Il Milan non riesce a reagire e come spesso accade è ancora la squadra di Gasperini a fare la partita e al 15’ è Pasalic che da fuori area scheggia la parte alta della traversa. Dopo il 20’ il ritmo scende, il Milan però non riesce a essere pericoloso, mentre i nerazzurri seppur producendo meno gioco al 40’vanno vicini al 2 a 0 ancora con Ilicic, questa volta tiro di sinistro a girare, ma c’è sempre Donnarumma che si distende bene in angolo. L’Atalanta aveva le forze di chiudere la partita, ma per ora il Milan è ancora lì. Primo tempo ATALANTA-MILAN 1-0

Segui qui la diretta delle fasi salienti del match dalle 12.30.