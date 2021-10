Atalanta-Milan 0-1. Inizio choc: rossoneri a segno dopo 28” con Calabria - Diretta

Si gioca alle 20.45, è il big match della giornata. La posta in palio per entrambe le squadre è molto alta. Per i rossoneri in palio il secondo posto in classifica, per i nerazzurri una vittoria significherebbe entrare tra le prime cinque.

Primo tempo

1’: GOL MILAN. Non c’è tempo nemmeno per un respiro, prima azione del Milan DOPO 30” che Theo Ernandez passaggio filtrante per Calabria, Musso chiude lo specchio ma il rossonero riprende il pallone e mette in porta lo 0-1. ATALANTA-MILAN 0-1.