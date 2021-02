Il Napoli torna a Bergamo, sfida decisiva per Gattuso dopo le opache prestazioni di Coppa Italia proprio con i nerazzurri e anche di Europa League, punti importanti anche per i ragazzi di Gasperini che non vogliono perdere contatto con le parti alte della classifica, in attesa del match più atteso della stagione quello contro il Real Madrid di mercoledì per gli ottavi di Champions.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Osimhen, Elmas. All.: Gattuso.

Arbitro: Di Bello di Brindisi