Atalanta, nel girone F della Champions League con Villarreal, Manchester United e Young Boys

U n sorteggio non impossibile per l’Atalanta che è stata inserita nel girone F di Champions League contro gli spagnoli del Villarreal, gli inglesi del Manchester United e gli svizzeri dello Young Boys. I nerazzurri, che erano in terza fascia, avrebbero potuto scontrarsi con due squadroni di prima e seconda fascia e invece non sono stati abbinati a due rivali fortissime, anche se il Villarreal e il Manchester United non sono assolutamente da sottovalutare.

Lo Young Boys sulla carta non rappresenta un’insidia. Dopo che erano estratte dall’urna di Istanbul le squadre di prima e seconda fascia si erano delineati gironi complicatissimi, come l’A con Manchester City e Paris Saint Germain, il B con l’Atletico Madrid e il Liverpool e l’E con Bayern Monaco e Barcellona e gironi decisamente più soft come il C con Sporting Lisbona e Borussia Dortmund e il G con il Lilla e il Siviglia del Papu Gomez.

Alla fine la squadra di mister Gasperini è finita nel girone F appunto con il Villarreal, che ha vinto la scorsa edizione dell’Europa League e di conseguenza è stata gratificata con la prima fascia, e il Manchester United di Pogba, di Cavani e dell’ex atalantino Diallo, un club tra i più ricchi e famosi del mondo, ma che da diversi anni non si esprime a livelli altissimi. Il Villarreal è una squadra spagnola che può essere un po’ paragonata all’Atalanta perché è espressione di un calcio di provincia (Vila-real è una cittadina di 50 mila abitanti della Spagna orientale) che ha scalato i gradini della competitività e della visibilità. Le stelle del Villarreal sono l’attaccante Gerard Moreno, il difensore Pau Torres e il centrocampista Dani Parejo, il giocatore più pagato della squadra con uno stipendio addirittura di 5,2 milioni di euro a stagione. Ancora non si conosce il calendario del girone che potrebbe dare magari qualche vantaggio o svantaggio all’Atalanta, ma – ripetiamo – i nerazzurri non possono lamentarsi per il sorteggio, anche se dovranno dare il massimo per superare il turno.

Questi gli otto raggruppamenti della fase a gironi della Champions League 2021-2022, come definiti dal sorteggio Uefa a Istanbul.

Gr. A: Manchester City, Psg, Lipsia, Bruges

Gr. B: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, MILAN

Gr. C: Sporting Lisbona, Borussia Dortmund, Ajax, Besiktas

Gr. D: INTER, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol

Gr. E: Bayern Monaco, Barcellona, Benfica, Dinamo Kiev

Gr. F: Villareal, Manchester United, ATALANTA, Young Boys

Gr. G: Lille, Siviglia, Salisburgo, Wolfsburg

Gr. H: Chelsea, JUVE, Zenit San Pietroburgo, Malmoe