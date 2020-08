In palio un posto tra le prime quattro squadre d’Europa, solo a scriverlo tremano le mani, ma è così. La partita di questa sera rappresenta un evento storico per l’Atalanta e per tutti i suoi tifosi, oltre che per tutta la città dopo tanto dolore e tanta sofferenza. La corazzata del Paris Saint Germain sembra insuperabile ma i nerazzurri stasera ci proveranno con tutte le loro forze fisiche e psicologiche.

Gasperini ha deciso di schierare Caldara in difesa con Djimsiti e Toloi, non ci sarà Palomino, a centrocampo Hateboer, de Roon, Freuler e Gosens, mentre Pasalic a supportare la coppia Gomez- Zapata.