Primo tempo

18’: ESPULSIONE ATALANTA. Freuler mette giù Mendy al limite dell’area, l’arbitro estrae il cartellino rosso diretto tra la sorpresa generale. Il fallo c’è ma l’espulsione sembra proprio esagerata.

5’: OCCASIONE ATALANTA. Senza timori reverenziali subito in avanti i nerazzurri ottimo scambio sulla fascia, Gosens sbaglia il cross troppo lungo, Maelhe dall’altra fascia recupera e mette in mezzo nessuno ci arriva di testa. Ma Atalanta subito pericolosa.

1’: appuntamento con la storia, si comincia primo pallone giocato dal Real Madrid dopo il minuto di silenzio per il ragazzo ex Primavera nerazzurro, Ta Bi, morto in settimana.