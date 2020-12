Domenica 20 dicembre al Gewiss stadium l’Atalanta affronta la Roma (ore 8, diretta tv su Sky 202 e 251). Pur sapendo che dopo stasera restano comunque altre 25 partite da giocare (due terzi di campionato), entrambe le contendenti sono consapevoli delle conseguenze psicologiche della gara. I nerazzurri, dopo il pareggio nella bella partita giocata con la Juventus, restano a caccia di punti dopo un avvio di campionato tra alti e bassi, mentre la Roma cerca la terza vittoria consecutiva dopo Bologna e Torino. In casa Atalanta, come noto, non c’è Gomez, che non è stato convocato «per scelta tecnica», ha scritto la società sul sito ufficiale. Gasperini parte con Zapata davanti, supportato da Malinovksyi e Pessina. Fonseca schiera in attacco Dzeko, con Pedro e Mkhitaryan.