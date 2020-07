Una Samp che naviga nelle parti medio basse della classifica, a soli cinque punti dal terz’ultimo posto occupato dai concittadini genoani e che non può lasciare tranquillo Ranieri. Da quando il tecnico, ex Leicester, è alla guida dei blucerchiati ha ottenuto 29 punti in 23 giornate. Una sconfitta rischierebbe, però, di trascinare la squadra in acque pericolose dove quando meno te lo aspetti un vortice può anche rischiare di risucchiarti.

Che dire invece dell’Atalanta che non si è già detto? Forma fisica e mentale al top e tanta voglia di giocarsela fino in fondo con tutti. Il Gasp decide di schierare la formazione tipo, e in avanti si rivede dopo mesi il tridente delle meraviglie Gomez, Ilicic e Zapata.

Segui qui le fasi salienti del match a partire dalle 21.45.