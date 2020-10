Dopo la vittoria in Champions League con il Midtjylland, l’Atalanta torna a giocare in campionato cercando il riscatto dopo la caduta col Napoli. Atalanta-Sampdoria di sabato 24 ottobre (ore 15 al Gewiss stadium, diretta tv su Sky), prima gara del sabato e secondo anticipo del 5° turno di A, è forse la partita più insidiosa per i rischi che comporta. Perché di certo Napoli e Lazio, già affrontate, sono più forti dei blucerchiati, ma forse nessuno in serie A difende bene come la Doria. E davanti a un avversario del genere, nella terza gara in 8 giorni e con l’Ajax alle porte (si gioca martedì 27 ottobre), serve molta concentrazione. Ampio turnover per Gasperini: fuori Zapata e Muriel, in attacco ci sono Lammers e Ilicic. Depaoli, Mojica e Pasalic a centrocampo.

45’ Sostituzioni Atalanta: dentro Toloi, Gosens e Zapata per Sutalo, Mojica, e Lammers

45’ Inizia il secondo tempo