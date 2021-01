La 15esima giornata propone l’interessante sfida Atalanta-Sassuolo. Gasperini non ha convocato Gomez che si è allenato a parte tutta la settimana. In difesa non recupera Toloi, torna a disposizione invece Caldara a tre mesi dall’intervento.

Gasperini decide in avanti di schierare Pessina con Ilicic e Zapata. Resta invece in panchina Muriel, pronto a entrare come di consueto a partita in corso. Solido e consolidato il centrocampo con Hateboer, de Roon, Freuler e Gosens. In difesa Djimsiti, Romero e Palomino e in porta Gollini.

De Zerbi, invece, sceglie di schierare Tarorè dal primo minuto.

Qui le azioni salienti e la sintesi della gara.