L’Atalanta batte il Sassuolo 2-1. Decidono i gol di Gosens e Zappacosta

Primo tempo

Primo tempo avvincente per Atalanta-Sassuolo. I nerazzurri partono col turbo e vanno in vantaggio subito, con Gosens al 3’. Gli ospiti provano a reagire, ma è la squadra di Gasperini che in almeno tre occasioni sfiora il raddoppio, che arriva al 37’ con Zappacosta. Prima di andare negli spogliatoi la squadra di Dionisi accorcia le distanze con una conclusione da fuori di Berardi.

45’ Fine primo tempo, senza recupero

44’ Gol del Sassuolo! Berardi accorcia le distanze. Berardi da destra converge verso il centro e calcia di sinistro sul primo palo

36’ GOOOOOL!!! Raddoppio Atalanta con Zappacosta! Zapata serve Zappacosta che mette in rete con un bel diagonale destro

32’ Ancora pericolosa l’Atalanta! Zappacosta lotta in area, mette al centro per Zapata che di testa manda fuori

31’ Occasione Atalanta!: Pessina da solo in area sulla destra, calcia e manda fuori di un soffio la palla alla destra di Consigli

25’ Ammonito Ferrari per fallo su Pessina

23’ Conclusione da fuori di Malinovskyi che termina di poco oltre la traversa

22’ Colpo di testa di Defrel sopra la traversa

15’ Occasione Atalanta! De Roon per Zappacosta che mette in mezzo e trova ancora Gosens sul secondo palo, ma Muldur lo anticipa in corner

12’ Il Sassuolo vicino al pareggio: Defrel dribbla Demiral, poi a tu per tu con Musso manda la palla in alto

3’ GOOOOL! Subito in rete Gosens! Malinovskyi da destra per Gosens che mette in rete sul secondo palo. Atalanta 1 - Sassuolo 0.

1’ Inizia la partita