Atalanta, serve il riscatto immediato: contro la Samp per rimanere sul treno europeo

Immediato riscatto, è l’unico obiettivo per l’Atalanta impegnata a Genova contro la Sampdoria. La sconfitta interna contro il Cagliari fa ancora male nonostante lo straordinario pareggio contro il Manchester City in Champions League. Servono tre punti, anche perché i sardi continuano a volare e rischiano di essere un avversario davvero tosto per la lotta alle caselle europee. Gasperini è alle prese con qualche acciaccato di troppo, comprensibile a questo punto della stagione e dopo così tante partite consecutive giocate. La Samp, che ha iniziato la stagione nel peggiore dei modi, è reduce da una vittoria (contro la Spal) che ha ridato ossigeno a una classifica davvero preoccupante. Un avversario da non sottovalutare.

