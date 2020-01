Nell’ultima gara della 20.a giornata del campionato di serie A, l’Atalanta affronta la Spal in un match nel quale la squadra di Gasperini comincia la rincorsa alla Champions. Obiettivo il quarto posto occupato dalla Roma e che dista 3 punti dopo la vittoria di ieri per 3 a 1 sul Genoa.

Gasperini mette in campo la formazione prevista. Dal primo minuto c’è Caldara al posto di Djimsiti e Sportiello al posto di Gollini in porta. In avanti si affida al tridente delle meraviglie Gomez, Ilicic e Zapata supportati da Pasalic.

Segui la diretta qui dalle 20.45