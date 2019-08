Anche con la Spal l’inizio è terrificante, la squadra è in balia dell’avversario che va in gol subito al 6’ con Di Francesco e poi al 26’ con l’ex Petagna che non manca mai di dare dispiaceri alla difesa orobica. L’Atalanta piano piano cresce tanto da arrivare ad accorciare le distanze al 34’ con un bel colpo di testa di Gosens. Gol importantissimo che permette ai ragazzi del Gasp di iniziare la ripresa con un altro piglio. Ma sono i cambi di Gasperini a decidere ancora una volta la gara. Escono Freuler e Masiello entrano Muriel e Malinovs’kyj. Sostituzioni inaspettate che danno però il via al cambio di passo della squadra. Muriel è sontuoso e al primo pallone giocato lancia un missile in porta da fuori area è il 25’, è il 2 a 2. Sei minuti dopo è ancora lui a battere Berisha, è il suo biglietto da visita, una doppietta incredibile. L’Atalanta riparte come aveva finito, con una grande prestazione in rimonta. Il sogno continua.

Ecco le azioni salienti della gara.