L’Atalanta dà spettacolo, batte lo Spezia 5 a 2 e mette nel mirino l’Inter

Sintesi secondo tempo

Il secondo tempo ha poco da dire, i nerazzurri tirano remi in barca e controllano la partita anche in vista dell’impegno di martedì in Champions. Il ritmo si abbassa lo Spezia non ha la forza di aggredire e nonostante il maggior possesso palla non riesce a essere pericolosa dalle parti di Musso se non in un’occasione di Nzola al 21’. Poi girandola di cambi entrano Pessina, Malinovskyi e Muriel. Nel finale la gara si riaccende Muriel entrato da quattro minuti mette in rete all’83’. C’è spazio anche per Malinovskyi che all’89’ segna il 5-1. Nel finale Nzola segna una doppietta e fissa il risultato sul 5-2. Buone sensazioni per i nerazzurri che hanno saputo reagire con carattere a uno dei soliti avvii difficili e poi sono stati maturi nel risparmiare energie e vincere in scioltezza. Grande partita di Pasalic che appare il più in forma di una squadra che nel complesso ha messo una marcia altissima. ATALANTA-SPEZIA 5-2